Pour Jérôme de Warzée, tout est foutu, "les Mayas se sont juste trompés de dix ans dans leur calcul"

En ce 5 septembre 2022, Jérôme de Warzée vous l’annonce, c’est foutu. Entre Alexander de Croo qui promet des hivers rigoureux, Bart de Wever qui assure une faillite économique comme en Grèce et le parc d’attractions Lego à Charleroi, plus rien ne va en Belgique. Dans Le Cactus du 8/9 Jérôme vous présente la situation dans les grandes lignes.

Alexander de Croo nous promet des hivers rigoureux, couplé à l’incapacité des écoles à acquitter leur facture d’énergie. Le seul avantage c’est que dès novembre, vos enfants se congèleront naturellement en classe, et vous les récupérerez début avril quand les températures se radouciront.

Bart de Wever nous assure une faillite économique comme en Grèce. Et il affirme même que c’est la faute des décisions européennes, Bart n’incrimine même plus la Wallonie, c’est sûr, on est foutus.

Heureusement Jean-Marc Nollet a une solution, enfin heureusement… Le coprésident d’Ecolo a déclaré qu’il fallait consommer moins et plutôt privilégier les balades en forêt. C’est une idée, Jérôme imagine déjà les familles cet hiver : "Papa, maman, j’ai froid ! Mais va te balader en forêt ! J’aurais moins froid ? Non, mais au moins tu verras ce que c’est que de t’approcher d’un bouleau !"

L’étape suivante, ce sera probablement la pétanque pour lutter contre les gaz à effets de serre ou le kicker pour diminuer la fonte des glaces. C’est la fin, on en vient à tous prier pour que "Playmobil" ou "Hello Kitty" rachètent notre sidérurgie, c’est la fin.

Pour Jérôme, "c’est foutu, les Mayas se sont juste trompés de dix ans dans leur calcul".