Pour Jean-Marc Jancovici, remplacer le parc nucléaire par du renouvelable est une ineptie

Les modèles informatiques l'affirment : si on veut que le réchauffement climatique reste sous les 2°C d'ici 2100, il faudra une diminution de nos émissions de 5% par an. "Il y a deux années sur le siècle qui vient de s'écouler où nous avons réussi à atteindre cet objectif. En 2020, la première année de la pandémie de Covid-19 et en 1945, l'année où on a éradiqué l'appareil industriel de l'Allemagne et du Japon. Cela donne une idée de l'effort à fournir", pointe l'ingénieur français.

"L'inertie du système est telle que ce qui va se passer dans les vingt prochaines années est raisonnablement indépendant des efforts que nous allons fournir. Entre un scénario où l'on continuerait d'exploiter les réserves fossiles tant qu'on peut et un scénario où on commencerait à baisser dès demain matin les émissions de 5% par an, la différence en termes de température serait infime pour les vingt ans qui viennent. C'est après que la différence sera extrêmement marquée. Cela veut dire que nous allons de toute façon dépasser les 1,5°C".