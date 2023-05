Pour informer les Russes sur la guerre en Ukraine, un média cache des informations dans un jeu vidéo

Dans cette pièce, on retrouve de véritables informations, sur des événements tragiques survenus en Ukraine, et jamais mentionnés par la presse russe. La pièce est accessible après la mort du joueur au sein du jeu. Une fois éliminé, son avatar peut en effet se balader sur la carte, le temps que la partie s’achève. Il peut ainsi survoler les environs, et même passer à travers les murs. Ce qui permet donc de découvrir la pièce cachée.

"Un mur affiche un article sur le massacre de Bucha. Lorsque le joueur s'approche des images, il entend une voix off russe sur sa radio qui lui explique de quoi il s'agit : Des civils ukrainiens assassinés par des soldats russes", peut-on lire dans l’article. "L'agression insensée de la Russie contre l'Ukraine a tué des dizaines de milliers de civils, y compris des enfants. Le moins que nous puissions faire est de mettre en lumière les crimes de guerre de Poutine et la propagande russe", ont quant à eux déclaré les concepteurs de la carte.