Pour Ilham Kadri, patronne de Solvay : quand le monde change, l’entreprise doit changer

Le Marché matinal de ce mardi 21 juin nous a proposé l’interview d’une grande patronne : Ilham Kadri. Elle est la CEO de Solvay, c’est le fleuron belge de la chimie. Dans le top dix des entreprises cotées qui valent le plus cher en Belgique. Ilham Kadri, c’est donc une voix qui compte bien entendu dans le monde économique, y compris à l’étranger. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours, pour une longue discussion sur le contexte économique actuel : entre la guerre en Ukraine, le Covid-19 et leur chapelet de conséquences, les pénuries, les prix de l’énergie qui explosent, l’inflation, etc. C’est évidemment un fameux défi pour les patronnes, pour les patrons.

Ça fait 25 ans que Ilham Kadri travaille dans l’industrie chimique. Elle connaît donc très bien ce secteur. Et pour elle, on est dans un moment charnière pour la marche du monde.