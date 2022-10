Pour Halloween découvrez une sorcière Cracra, un livre de recettes pour les ogres et un mystère en Belgique

Lisa et Lucas vivent à Bruxelles, leur voisin un vieux manoir délabré… Abandonné et dégradé depuis des années, aucune activité humaine ne semble l’animer. Jusqu’au jour où Lisa voit de la lumière à une fenêtre et même une ombre ! Est-ce un fantôme ? Elle prévient son frère Lucas qui ne la croit pas une seule seconde… Pourtant c’est à deux qu’ils se rendent, pendant la nuit, dans cette maison hantée. Mais avant, il faut une lampe torche qui se trouve dans la cave au milieu des araignées, berk ! Ensuite traverser le jardin, calmer le chien du voisin et rentrer dans la maison. La porte s’ouvre et une ombre s’approche, suivi d’une deuxième, des FANTOMES !!!!! Ou peut-être pas, réponse dans ce petit livre de 95 pages.

Il est accessible aux enfants dès 7 ans au plus courageux comme Lisa et au plus trouillard comme Lucas. Il fait gentiment frissonner, mais surtout il parle de la famille et de l’aide que l’on peut donner aux personnes dans le besoin. Petit coup de cœur aussi pour la personnification de la maison, en effet c’est elle qui parle au début et à la fin du livre. L’écriture de Salvatore Minni nous entraîne dans cette aventure et il est impossible de lâcher cette histoire. Pour ceux qui aiment les dessins, il est illustré par Maria Lia Malandrino. L’auteur et la maison d’édition Auzou ont prévu d’autres tomes, le deuxième sortira en janvier et se déroulera à Bouillon.