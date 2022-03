Pour Guihome, la parité, c'est la normalité

Il s’est senti concerné par cette journée car au fil des années, quand bien même cela était inconscient, il s’est rendu compte que son équipe proche était, en grande partie, composée de femmes…

" Je ne suis pas entourée que de femmes mais c’est vrai qu’aux postes les plus importants, ce ne sont que des femmes. Cela s’est fait inconsciemment et à cause de mon éducation je crois. J’ai été élevée par ma maman et mes grandes sœurs, je pense donc que cela se reflète juste dans ma vie professionnelle également et dans mes choix. Du coup c’est vrai qu’à un moment je me suis rendu compte que les chargés de productions des festivals, de mes vidéos, de ma tournée, ma styliste, ma metteuse en scène et mon assistante personnelle sont toutes des femmes".