Pour Frédéric, le bonheur est dans l'époisse

Aujourd’hui Frédéric et sa compagne partagent la même passion et tentent de la transmettre à leurs clients avec 100 à 150 fromages disponibles. " A l’approche des fêtes nous en avons plus en stock ". A travers des arômes de noisettes, de noix et autres goûts de fermes, il partage et conseille les visiteurs. "Régulièrement des clients croient que le fromage sera mauvais le lendemain mais en général il peut tenir encore une semaine voire dix jours". Tout l’art de Frédéric est en effet d’affiner ses fromages à la cave, "en les relavant avec une saumure, en les frottant, en aspergeant l’époisse avec une solution d’eau et d’alcool ou encore en les changeant d’un emballage trop humide". Ensuite, quand le fromage est à maturité, il le met en vente. Et pour être complet il propose un de ces 60 vins différents en accompagnement.