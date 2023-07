Pour François Desquesnes, la consigne sur les canettes et bouteilles en plastique "restera au stade de l’annonce" et "est un vrai échec"

Aujourd’hui, la bouteille en plastique, la canette en alu, c’est un comportement, c’est un réflexe du tout gratuit jetable, sans responsabilité

François Desquesnes, précise que ce que Carlo Di Antonio a dit a été fait. Le projet pilote a eu lieu en 2018 sur le terrain et évalué en 2019. "Le problème, c’est la suite. Là, on a stoppé les choses, alors que le contexte avait littéralement changé." Le président du groupe Les Engagés au Parlement wallon apporte ces éléments : "Une directive européenne 'Single Use Plastic' pour réduire l’usage des plastiques est sortie en 2019, qui pour la première fois au niveau européen, prévoit l’outil 'consigne' dans la boîte à outils des États membres et des régions. Changements notables, nos voisins au nord du pays, les Hollandais, ont décidé d’instaurer la consigne. Décision en 2020, appliquée fin 2021 et cette année-ci pour les canettes…" et d’ajouter que le Grand-Duché de Luxembourg l’avait aussi inscrit dans sa législation.

Sachant cela, pourquoi cela ne fonctionne pas en Wallonie ? Alors que la Région wallonne débourse 100 millions d’euros chaque année pour ramasser les détritus et les dépôts sauvages sans oublier le coût environnemental de ces déchets. On est là face à un contexte de nouveau d’une norme plus stricte, face à un secteur qui probablement freine. Pour François Desquesnes, l’enjeu est "un changement de comportement".

"Aujourd’hui, la bouteille en plastique, la canette en alu, c’est un comportement. C’est un réflexe du tout gratuit jetable, sans responsabilité. On produit de plus en plus de canettes et de bouteilles en plastique. Plus d’un milliard et demi en Belgique chaque année."

Le secteur met-il des bâtons dans les roues du politique ? "Bien sûr, ils ne veulent pas, parce qu’il faut aujourd’hui changer nos comportements. On vit dans un monde fini sur le plan environnemental. La réutilisation doit être privilégiée au gratuit jetable."

Et le chef de groupe des Engagés au Parlement wallon d’ajouter qu’il a aujourd’hui un recul "du verre consigné au profit de ce type d’outil-là, ce qui est le contraire d’un objectif sain en matière environnementale". Sans oublier le coût financier pour la population et le fait que la mesure devrait être appliquée de la même façon dans les trois Régions du pays.

Selon François Desquesnes, la mesure ne verra pas le jour avant les élections et "restera au stade de l’annonce sous cette législature. C’est un vrai échec."