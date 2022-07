Pour financer leurs projets, ils cumulent les jobs étudiants

Manon, elle, a 21 ans et étudie la publicité. Elle est barmaid dans une guinguette, le jour et dans un bar, la nuit. Elle enchaîne donc régulièrement les deux jobs sur une même journée. Manon se définit comme quelqu’un de sociable. Elle aime boire un verre en terrasse avec ses amis ou sortir avec son copain. Et pour cela, elle a besoin d’argent.

Si la jeune femme s’impose des journées de travail de plus de quinze heures, c’est surtout pour financer son Erasmus.

"Ça va me permettre de payer mon loyer, sachant que mes parents ne vont pas investir là-dedans. Pour pouvoir faire quelques petites sorties si je peux me le permettre, ou à manger le midi à l’école. Il y a une certaine somme d’argent qui va partir là-dedans et c’est pas ce que tout le monde peut se permettre non plus."

C’est un mode de vie particulier

Vient alors la question de l’organisation d’une vie aussi remplie. Pour Manon, "parfois c’est très compliqué de devoir tout faire à la fois, surtout que ça fatigue". Elle reste tout de même positive et assure qu'"avec un bon planning, ça peut fonctionner".