Pour fêter la sortie de son EP, Jean-Luc Fonck chante "Sauf ceux qui"

A la veille de son concert et pour fêter la sortie de son EP "Pas de sens", Jean-Luc Fonk, dans le 8/9, interprète "Sauf ceux qui".
Face aux invités du jour du 8/9, les membres du groupe Hyphen Hyphen, Jean-Luc montre de quoi il est capable en interprétant "Sauf ceux qui".
Il a placé les 3 mots imposés du Kidivrai : TCHINISSES, FAMILLE, et NEUROPEDIATRIE.
Les paroles de "Sauf ceux qui"
JE REGARDE LE GARDE QUI NE ME REGARDE PAS
IL ME TIENT À L’OEIL MAIS IL NE ME VOIT PAS
CA ME REND TRISTE J’AI LES OREILLES QUI PLEURENT
COMME UNE GLACE A LA VANILLE SUR UN RADIATEUR
JE MARCHE MARCHE MARCHE MARCHE ET COMME C’EST LOIN
JE CONTINUE À MARCHER ET PUIS ENFIN
J’ARRIVE TOUT AU BOUT DU CHEMIN
LES CHEMINS ONT DEUX BOUTS LE DEUX BOUTS ET LA FIN
(Refrain) : TOUT LE MONDE TOUT LE MONDE DEVIENT FOU
ALORS TOUT LE MONDE TOUT LE MONDE S’AFFOLE
TOUT LE MONDE TOUT LE MONDE DEVIENT FOU
SAUF CEUX QUI L’ETAIENT DEJA ET QUI RIGOLENT
QUAND J’ETAIS À L’ECOLE QUAND J’ETAIS ECOLIER
MA MAITRESSE, MADAME NICOLE, AIMAIT LES COLLIERS
ELLE EN AVAIT TOUT PLEIN, C’ETAIT PAS DES TCHINISSES,
C’ETAIT PAS DE LA CACAILLE C’ETAIT DE LA QUALITE
J’AI L’AIR D’UN ZEBRE SUR MON OREILLER RAYE
ON DIRAIT QUE JE SUIS DE LA FAMILLE DES EQUIDES
AVEC MON PYJAMA À POIS ON DIRAIT UN CHIEN
BEN OUI LES CHIENS ABOIENT TOUT LE MONDE LE SAIT BIEN
(Refrain)
DANS MA CHAMBRE EN NEUROPEDIATRIE
JE SUIS REVEILLE PAR UN… DROLE DE BRUIT
C’EST UNE HUITRE AVEC UNE TROTINETTE QUI S’ABOULE ?
DANS UN PANTALON SERRANT – UN PANTALON QUI MOULE
J’EN PROFITE POUR LUI DEMANDER : …
L’OEUF OU LA MOULE QUI EST VENU EN PREMIER ?
L’HUITRE ME DIT : J’AI PAS LE TEMPS DE TE PARLER
FAUT QUE JE FONCE JE SUIS UNE HUITRE TEINTEE
(Refrain)
(Refrain)
La chanson de Jean-Luc, c’est tous les vendredis dans Le 8/9
Pour plus d’humour belgo-belge avec Jean-Luc Fonck, retrouvez sa chanson tous les vendredis dans Le 8/9 en radio sur VivaCité et en télévision sur la Une.