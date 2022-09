"Pour faire un bon pain, il faut de la patience", affirme Sylvain Poncelet

Les Wallons ont désigné les 100 meilleurs "Maîtres-boulangers" ! En Province de Luxembourg, le Marchois Sylvain Poncelet a été plébiscité. L’occasion d’un petit portrait. Sylvain Poncelet et son épouse sont originaires de la région de Paliseul. En 1999, ils implantent leur boulangerie à Marche-en-Famenne. 33 ans plus tard, Sylvain s’est forgé une solide clientèle autour de son pain. " On croit toujours que faire du pain c’est mélanger quelques ingrédients, mais tout dépend de la météo, des farines, de la qualité des ingrédients et du savoir-faire ! " Pour lui, ça ne s’improvise pas ! Et le pain c'est la marque de fabrique de Sylvain Poncelet puisque c'est 95% de son travail et une gamme de pains très étendue : pains bio, pains spéciaux et autres à base de seigle, bref pour tous les goûts. Sylvain admet que ce n'est pas donné à tout le monde pratiquer un métier en horaire décalé surtout sur la durée. Il comprend que peu de jeunes, aujourd’hui, se dirigent vers ce genre de métier mais se félicite de son équipe de trois ouvriers et trois vendeuses. Pour satisfaire une clientèle variée le magasin doit ouvrir à dès 6 heures du matin et jusque 19h. Aujourd’hui, Sylvain Poncelet mesure le chemin parcouru !