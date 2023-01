Pour faire tomber le PSG, Loïs Openda avait enfilé sa tenue de gala

C'était l'un des matches les plus attendus de la saison en Ligue 1. L'insubmersible leader, le PSG, opposé à Lens, dauphin beaucoup plus coriace que prévu, Lens. Le 1er contre le 2e. Le cador opposé à la sensation de la saison. Un match du top qui a tourné... à une surprenante démonstration.

Orphelin de Leo Messi et de Neymar, le PSG a en effet fait pâle figure et s'est incliné 3-1, concédant sa toute première défaite de la saison. Une défaite, logique, tant les Nordistes ont, eux, fait tout ce qu'il fallait. En misant sur leurs forces, un pressing monstrueux et un collectif rôdé.

Grand artisan de cette 9e victoire en 9 rencontres à domicile cette saison, Loïs Openda. C'est lui qui s'est chargé de mettre les Lensois à l'abri à la demi-heure, fructifiant un ballon en profondeur somptueux de Fofana pour planter le but du break. Un goal, son 8e de la saison, où le Diable enchaîne dribble derrière sa propre jambe puis petite frappe du pied droit.

Fidèle à son début de saison plus que prometteur, Openda ne s'est pas arrêté là puisqu'il a délivré un assist (d'une superbe talonnade !) pour Alexis Claude-Maurice dès l'entame de la seconde mi-temps.

Un but, un assist et une victoire face au leader incontesté de Ligue 1, un début d'année rêvé pour Loïs Openda. Dans son sillage, Lens en profite d'ailleurs pour revenir à 4 petits points des Parisiens. La lutte pour le titre serait-elle relancée ?