Pour faire pousser vos plantes plus vite, essayez la musique.

Malgré ces découvertes surprenantes, les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi la musique a un effet aussi important sur les lentilles d’eau. Mais une chose est sûre : les vibrations sonores qu’elle émet modifient le fonctionnement des 1296 gènes de ces plantes, y compris ceux impliqués dans la photosynthèse et le contrôle des hormones. "Les résultats de cette étude ont permis de comprendre comment les lentilles d'eau réagissent à la musique et comment cette dernière peut favoriser leur croissance et leur mécanisme moléculaire", écrivent-ils.

Les chercheurs estiment que cette étude contribue à faire avancer la recherche dans le domaine de l’acoustique végétale. Si ce champ scientifique est encore peu exploré, il suscite l’intérêt des plateformes de streaming musical, à l’instar de Spotify. En 2021, le numéro un mondial a créé une série de playlists conçues spécialement pour les plantes. On y trouve de la pop, de la musique d’ambiance ou encore du lo-fi afin de donner un coup de boost aux ficus, cactus et monstera qui verdissent nos intérieurs.