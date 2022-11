"Pour faire passer un message au gouvernement, faut-il mettre des entreprises à l’arrêt ?", lance le président de l'UWE Pierre Mottet

Les syndicats ont appelé à une grève générale ce mercredi, un mouvement largement suivi. Interrogé sur La Première, le président de l’Union wallonne des entreprises (UWE) Pierre Mottet rappelle que nous sommes dans un "état de guerre. Après une reprise Covid que tout le monde espérait, une guerre a éclaté aux portes de l’Europe, une série de choses se sont enchaînées : les pénuries de matières, la pénurie de l’énergie qui crée de l’inflation, qui se répercute dans l’indexation, qui se répercute à nouveau dans l’inflation. Tout cela touche très durement la population et aussi les entreprises, tout le monde souffre ensemble, mais pas de la même manière. En Ukraine les gens tombent, en Europe c’est une guerre économique et il faut pouvoir assumer cela".

Il poursuit : "Que des gens viennent manifester dans les rues pour faire passer au gouvernement un appel à l’aide en disant qu’on a besoin (entreprises et citoyens) d’un soutien complémentaire, je le comprends parfaitement. Mais quand l’action se dirige sur des entreprises par la forme d’une grève, qui devient peut-être une habitude exagérée dans l’utilisation, on peut se demander si on ne se trompe pas de cible. C’est évidemment un droit, mais c’est une habitude qui est peut-être parfois dévoyée. Quand on veut faire passer un message au gouvernement et qu’on met à l’arrêt toute une partie de l’économie qui contribue au bien-être de la population et au pouvoir d’achat, on peut en effet se demander si on ne se trompe pas de cible".