Pour faire face au surtourisme, le village de Portofino interdit aux voyageurs de s'arrêter.

En Italie, qui connaît parfaitement les problématiques de surtourisme depuis la Cité des Doges accueillant 20 à 30 millions de visiteurs par an jusqu'aux Cinque Terre, qui reçoivent plus de 2,5 millions de curieux par an, le petit village de Portofino, situé au sud-est de Gênes, a pris une mesure pour le moins surprenante. Si insolite qu'elle ne devrait plus seulement l'indiquer comme un point de repère de la jet-set mais aussi comme une destination où on ne peut pas s'arrêter !

Telle est la décision mise en vigueur par le maire de cette petite bourgade, qui compte seulement 400 habitants mais qui devient le refuge de 6 à 7000 touristes lors de la belle saison, rapporte le journal Il Post.

Plus concrètement, le maire, Matteo Viacava, a imaginé deux zones rouges au sein de sa petite ville colorée pour les définir comme les parties les plus tendues. Afin d'éviter les embouteillages, il s'agit de prévenir les visiteurs qu'ils ne peuvent pas s'arrêter au sein de ces délimitations. La mesure vient tout juste d'être mise en place, à l'occasion du week-end de Pâques.