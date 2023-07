Pour faire face à d'éventuelles futures inondations, certains sinistrés de juillet 2021 choisissent de reconstruire différemment

En juillet 2021, des inondations ravageaient plusieurs communes en Belgique. Deux ans plus tard, la reconstruction n'est pas terminée. Parfois, elle n’a même pas encore commencé. En province de Liège, on ne se voile pas la face. On sait qu'il pourrait encore y avoir de nouvelles inondations dans les années à venir. Alors, ceux qui en ont la possibilité ont parfois choisi de reconstruire différemment.

Rehausser et retirer les chambres du rez-de-chaussée...

C'est le cas notamment à la piscine d’Aywaille. Pour éviter que ses installations soient encore détruites si la rivière venait à nouveau à déborder, la partie technique va être rehaussée de 3 mètres, et le bassin sera remonté d’un mètre.

A Ensival, une clinique dentaire a choisi d'installer ses cabinets seulement à partir du deuxième étage.

A Esneux aussi, on repense les espaces quand c’est possible, notamment dans une maison de repos en bord de rivière. "On a mis en place un certain nombre de mesures destinées à préserver le bâtiment en cas de futures inondations, comme mettre du carrelage jusqu’à un mètre de hauteur et remonter toutes les prises de courant" explique Yves Escoyez, responsable construction pour le groupe Armonea. "On a aussi retiré tout ce qui était chambres au niveau du rez-de-chaussée de façon à ce qu’il n’y ait pas de gens endormis par exemple pendant une inondation."

... ou encore construire sur pilotis

Des inspirations de l'étranger aussi, comme en Asie du Sud-Est ou en Amérique du Nord: la construction de bâtiments sur pilotis. Un choix aussi posé par la commune de Chaudfontaine, où l’échevinat des travaux va par exemple être construit en hauteur. Ce sera aussi le cas de la cafétéria du hall omnisports de Vaux-sous-Chèvremont.

L’inconvénient de ces aménagements par contre, c’est que la commune va devoir puiser dans sa caisse, car ces améliorations coûteront bien plus cher que la somme remboursée par les assurances. Tous ces aménagements ne seront pas inutiles car selon les experts, deux ou trois épisodes de pluies torrentielles pourraient à nouveau frapper la région d’ici 2050.

Rappelons que les inondations de juillet 2021 en Wallonie ont fait 39 morts, et plus de 100.000 sinistrés.