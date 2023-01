Pour éviter les risques de mort subite, "toujours mettre le bébé sur le dos pendant les moments de sommeil"

Depuis quelques années, des questions se posent autour de la position de sommeil des nouveau-nés. Aujourd’hui, c’est la position sur le dos qui est aujourd’hui la plus recommandée. Et pourtant, ce n’était pas le cas il y a quelques années. Pourquoi ce changement ?

"Au niveau du couchage, c’est très important de toujours mettre le bébé sur le dos pendant les moments de sommeil. Jamais sur le ventre ou sur les côtés", confirme Anne-Cécile Baye, infirmière pédiatrique au CHU Brugmann. "Et le matelas du lit doit être bien ferme, sans tour de lit, sans doudou, sans coussin. Et l’idée est d’avoir une gigoteuse, et pas une couette avec des draps."

Ces précieux conseils sont donnés dès la naissance à l’hôpital. Mais si cela semble évident pour beaucoup de parents, cela n’a pas toujours été le cas.

Depuis toujours, les bébés sont placés sur leur dos pour dormir

Puisque certains bébés prématurés étaient posés à raison sur le ventre, la tendance s’est vite généralisée… à tort. "Des parents se sont dit que si on faisait ça pour des bébés prématurés, alors il faut aussi faire ça pour des bébés nés à terme", explique Sonia Scaillet, spécialiste du sommeil à l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola. "Cela a été une mode. Mais depuis toujours, les bébés sont placés sur leur dos pour dormir."