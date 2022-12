Pour éviter les coupures d'électricité, des entreprises françaises adaptent leur horaire de production

Pour éviter des coupures d'électricité cet hiver, certaines entreprises françaises ont décidé de réorganiser leur production. Leur solution ? Travailler de nuit.

C'est le cas d'une entreprise de roues en acier dans le département de l'Aude. Depuis quelques jours, la production a lieu principalement la nuit. Le but : éviter les coupures d'électricité, ce qui aurait des conséquences désastreuses pour cette société.

Cette entreprise a donc décidé de ne plus du tout travailler le matin, lors des pics de consommation. "Nous, quand on s'efface du réseau, on enlève la consommation de l'équivalent de 1000 foyers, donc c'est substantiel", explique Hugues Dugrés, directeur général d'Accuride.