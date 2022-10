Pour éviter les arnaques : pensez à vérifier la fiabilité d’un site, rendez-vous sur Scamdoc

Voici le témoignage d’une connaissance qui pensait avoir trouvé la bonne affaire sur Internet. Disposant d’une piscine à son domicile, elle avait cherché un outil lui permettant d’en faire le nettoyage en cette fin de saison d’été. Et sa recherche lui a permis de découvrir un site nommé Design et Confort. En le visitant, elle découvre des robots permettant de nettoyer le fond et les parois de la piscine. Elle consulte alors les différents modèles et voit que les prix sont particulièrement attractifs par rapport à d’autres sites qu’elle avait consultés. Un robot, dont le prix initial était de 1199 €, lui est proposé à 499 €.

Elle choisit donc de passer commande, effectue son paiement mais le temps passe et elle ne reçoit aucune nouvelle. Nous contactant, elle demande si ce site est sérieux. Nous avons donc effectué une vérification et, malheureusement, la réponse est non. Plusieurs avis négatifs ont été publiés sur Internet à son sujet, le nom de domaine de ce site est très récent et sa durée de vie est très courte. De plus, les informations liées à son propriétaire ne sont pas disponibles.

En poursuivant nos recherches, nous découvrons que ce site a été créé en lien avec un hébergeur installé au Canada. Un peu surprenant pour une entreprise qui, dans les mentions légales de son site, se présente comme étant située à Paris. Nous décidons donc de nous documenter au sujet de l’adresse renseignée. Google nous montre la photo du lieu. On découvre un grand immeuble qui héberge plusieurs entreprises. Nous poursuivons notre recherche et nous découvrons la liste des celles qui y sont installées. Mais l’entreprise, qui se dit à l’origine de ce site, n’est pas présente. Et donc, au terme de cette analyse, nous pouvons confirmer à notre témoin qu’elle a bien été victime d’une arnaque.

Comme nous vous l’avions déjà signalé, suite au témoignage que nous avait envoyé une personne victime d’une arnaque au pellet de bois, il est toujours important de se documenter avant de donner suite. Pour vérifier la fiabilité d’un site, vous vous rendez sur Scamdoc. Et là, vous y introduisez le nom de domaine du site que vous avez découvert. Après analyse, vous disposerez ainsi d’informations précises.