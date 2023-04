Pour éviter la pénurie alimentaire, il faudrait déjà sauver les petits producteurs

La Région wallonne importe 80% de fruits et légumes et 67% de céréales. Par ailleurs, la majorité de notre production agricole est dédiée à l’exportation. Pour se nourrir, on dépend donc des familles de petits producteurs. S’il y a un conflit géopolitique, des conflits entres les différents maillons de la chaîne (du producteur à l’assiette) peuvent survenir. Et comme l’explique François Legrand, "on n’est donc jamais à l’abri d’une pénurie alimentaire".

Pourtant, selon Serge Peereboom, avec onze autres maraîchers, il pourrait nourrir 600 familles. Donc, "pour produire des légumes pour la Belgique, il faudrait créer quelque 200.000 emplois de maraîchers et maraîchères".

Son documentaire La faim est proche ? est un appel aux producteurs pour s’entraider, qu’ils cultivent bio ou non, afin de trouver des solutions plus résilientes.

►►Réécoutez l’émission via le podcast ci-dessus