Pour éviter la paralysie, Les Engagés pourraient monter au gouvernement fédéral

Dans l’actualité, il y a aussi le projet de réforme fiscale. Un kern a eu lieu ce week-end pour avancer mais pour l’instant, on est encore loin de la fumée blanche. Ce que déplore Maxime Prévot : "C’est la première fois que je vois un gouvernement qui passe plus de temps à se tirer dans les pattes qu’à avancer. chaque réunion importante, les présidents de partis ou les ministres s’évertuent à expliquer ce qu’ils ont empêché que l’autre n’obtienne plutôt que de se réjouir de ce qu’ils ont pu eux-mêmes engranger dans l’intérêt de la population."

Encore une fois, la possibilité que les Engagés puissent apporter leur soutien à cette réforme existe. "On n’a jamais eu de problème à apporter des soutiens constructifs à la majorité, dès lors qu’ils font sens. Mais nous n’avons pas beaucoup eu l’occasion de nous réjouir sur une série de grandes réformes tant annoncées, jamais arrivées. La réforme fiscale avait été annoncée pour le mois de décembre, puis de mars, puis de juin."

Le député fédéral explique que son parti a travaillé en coulisse sur le sujet, via son vice-président Yvan Verougstraete, pour présenter une réforme fiscale cohérente. Au cœur de leurs idées, une fiscalité plus juste : "notre conviction, c’est qu’un euro gagné par un revenu du travail et un euro gagné par un revenu du capital doivent être taxés de manière similaire. On a une fiscalité héritée de la seconde guerre mondiale, lorsqu’il n’y avait plus de capital. 70 ans plus tard, des comportements doivent évoluer pour mieux considérer les enjeux numériques et climatiques." Plus d’impôts sur les revenus du capital, donc. Maxime Prévot termine son entretien en ajoutant qu’il faut aussi éviter à tout prix les "CDI au chômage", en poussant à avoir des allocations revues à la hausse lorsqu’on perd son emploi, mais "pendant deux ans, après quoi l’Etat devra proposer un job, soit dans le secteur associatif, soit dans le public, soit dans le privé."