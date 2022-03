Pour éviter la démence, inspirez-vous de ces tribus indigènes.

Des tribus d'Amérique du Sud possèdent-elles le secret pour se préserver de la démence ? Les résultats d'une étude publiée dans la revue The Journal of the Alzheimer's Association portent à le croire.

Deux tribus, les Tsimanes et les Mosetén, enregistrent 1% de cas de démence chez les personnes âgées de plus de 65 ans contre 8 à 11% dans les pays développés.

Pour mener à bien leur recherche, les chercheurs de l'Université de Californie du Sud à Los Angeles ont évalué l'état mental des membres des tribus âgées de plus de 60 ans. Un médecin bolivien, habitué à leur contact, leur a posé une série de questions. La santé des cerveaux des répondants était mesurée par plusieurs évaluations neurologiques , dont des scanners cérébraux, des tests cognitifs ainsi que le questionnaire.

Parmi la tribu des Tsimanes, qui comptabilise environ 17.000 personnes, les scientifiques ont pu compter sur la présence de 435 volontaires. Cinq personnes souffraient de démence. Au sein de la tribu des Mosetén, qui comptabilise approximativement 3.000 personnes, 169 membres ont été mesurés. Au total : un seul cas était à souligner.