Pour être plus efficace à la salle de sport, écoutez du Dua Lipa !

Le réseau de salles de sport PureGym s'est penché sur les bénéfices de la musique sur notre forme physique. Et plus particulièrement sur notre puissance musculaire. Il a constaté qu'écouter de la musique augmente, en moyenne, nos performances de 13%.

Pour arriver à cette conclusion, PureGym a regardé de plus près les performances des sportifs qui écoutent de la musique en effectuant des exercices d'haltérophilie (développé couché, soulevé de terre et squat). Le but : voir si certains artistes et morceaux influent sur leur capacité à soulever plus de poids ou à enchaîner les répétitions.

Il s'avère que Dua Lipa est une alliée pour celles et ceux qui désirent gagner de la masse musculaire en portant des poids.

Les participants de l'étude ont vu leur force physique augmenter de près de 38% en écoutant des morceaux comme "Levitating", "Hallucinate" ou encore "Don't Start Now". A titre d'exemple, les sportifs arrivant, d'ordinaire, à soulever 60 kilos ont été capables de porter 23 kilos supplémentaires grâce aux tubes de la chanteuse britannique.