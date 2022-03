Pour être heureux, bien doser les moments de solitude et les rencontres sociales

Pour réaliser leur étude, le Dr Uziel est ses collègues ont suivi pendant 10 jours 155 étudiants Israéliens. Ces derniers ont répondu à un questionnaire trois fois par jour, précisant leurs expériences sociales. Les spécialistes ont demandé de détailler si la personne était seule ou accompagnée et si c'était son choix. De plus, le répondant devait y renseigner ses émotions. Les experts ont demandé aux élèves de fixer des lieux dans lesquels ils ont vécu leur expérience sociale. Au total, un tiers de la journée des élèves était vécu dans une situation sociale ou de solitude non choisie.

Résultat : "Le fait d'être en compagnie d'autres personnes par choix avait une association positive forte avec le bien-être épisodique, tandis que le fait d'être avec des personnes par défaut avait une association négative forte avec le bonheur momentané", expliquent les auteurs.

Quant à la place de la solitude, ses effets "variaient également selon le statut de choix, mais dans une moindre mesure".

Et le Dr Uziel de conclure "les gens se sentent mieux s'ils sont seuls par choix que s'ils sont avec d'autres personnes non choisies". Pourtant, le fait d'être en compagnie d'autres personnes par choix contribue le plus à améliorer le sentiment de bien-être à un moment donné.