Pour être en bonne santé, n’oubliez pas d’aller au musée

Aller au musée pour se soigner. L’idée peut surprendre mais elle fait de plus en plus son chemin. Ces thérapies culturelles peuvent avoir une multitude d’effets bénéfiques sur la santé comme le soulagement des douleurs chroniques et l’apaisement de souffrances mentales, selon une récente étude américaine.

Des millions de personnes se rendent au musée chaque année. Si beaucoup y vont pour se cultiver, ces visites peuvent aussi améliorer leur condition physique et leur bien-être mental. C’est en tout cas ce qu’affirment des chercheurs de l’université de Pennsylvanie dans une étude, publiée dans la revue The Journal Of Positive Psychology.

Katherine Cotter et James Pawelski ont compilé et examiné plus d’une centaine de publications scientifiques et de rapports s’intéressant aux multiples bienfaits de l’art sur notre santé. Ils ont constaté que le contact avec des œuvres d’art réduit considérablement l’anxiété et le stress. De récents travaux ont ainsi montré que le fait de visiter un musée d’art a un réel impact sur la sécrétion d’hormones responsables de notre bien-être comme le cortisol et la sérotonine.