Pour Electronic Arts, la FIFA c’est “juste quatre lettres sur la couverture du jeu”

Le torchon brûle entre Electronic Arts et la FIFA. Pour Andrew Wilson, PDG d’EA, l’accord entre son entreprise et la Fédération internationale de football association n’est plus aussi important qu’avant.

Peu importe si Electronic Arts écoule des millions de jeux FIFA chaque année, pour son PDG, il n’est pas impossible que l’entreprise coupe les liens avec la fédération. Lors d’une réunion interne, dont le contenu a fuité, Wilson a déclaré “quand il n’y a pas de Coupe du monde, ce que nous obtenons de la FIFA est juste quatre lettres sur la couverture du jeu, à une époque où les gens ne voient plus la jaquette puisqu’ils achètent le jeu en version numérique.”

La FIFA serait donc un obstacle pour Electronic Arts, qui n’a, semble-t-il, pas grand-chose à perdre : “Nous avons 300 autres licences qui nous donnent le contenu avec lequel nos joueurs interagissent le plus.” Des licences qui permettent à l’éditeur d'utiliser les noms et les visages des joueurs, des équipes et des ligues sans avoir besoin d'un accord avec la FIFA.

“Nos joueurs nous disent qu'ils veulent plus de marques culturelles et commerciales pertinentes pour eux sur leurs marchés, plus profondément ancrées dans le jeu… des marques comme Nike”, poursuit le PDG. “Mais comme la FIFA a une relation avec Adidas, nous ne sommes pas en mesure de le faire.”

"J'ai eu une conversation avec Gianni Infantino (le président de la FIFA) il y a à peine quelques semaines où j'ai dit : “écoutez, l'argent est une chose : nous ne voulons pas payer plus d'argent que ne vaut cette licence”, conclut Andrew Wilson. “Nous sommes capables de renommer notre jeu et de prendre le contrôle de cet écosystème mondial du football que nous allons construire, et ironiquement, nous générerons probablement plus de revenus, et aurons plus de fans, et nous aurons plus d'engagements au fil du temps.”