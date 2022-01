Pour dîner dans ce restaurant new-yorkais, il faudra posséder des NFT

S'il sera nécessaire de présenter son NFT Flyfish Club pour accéder au restaurant, les clients devront toutefois, s'acquitter de leur repas. Et pas en cryptomonnaie, mais bien en dollars.

Le restaurant new-yorkais est le dernier projet en date du groupe de restauration VCR Group.

Pour le cofondateur de Flyfish Club, ce modèle économique autour de l'adhésion via les NFT est une véritable opportunité pour le secteur de la restauration.

"Nous aimons la nourriture et les boissons mais il s'agit d'un modèle économique très difficile. Le secteur est très compétitif, que ce soit en raison de l'augmentation des loyers, du salaire minimum et des coûts de la main-d'œuvre, c'est tout simplement très difficile, la marge est très faible", a-t-il déclaré à Nation's Restaurant News. "Il y a une limite à ce que l'on peut faire payer au consommateur et on en arrive à un point où le modèle [économique] n'est pas viable."