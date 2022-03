Kaan a décidé de quitter l’émission pour des motifs personnels.

Kaan tient à remercier les coachs et le public pour le soutien immense dont il a bénéficié. Au long de son parcours le candidat a pu démontrer son talent et partager des moments d’émotion avec le public. Le candidat quitte l’aventure après l’émission diffusée ce mardi à 20h. La production et la RTBF ne feront aucun commentaire sur cette décision.