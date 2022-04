Pour des appels Zoom moins ennuyeux, voici les avatars animés

Vous en avez marre de voir votre tête lors de conférence Zoom ? Le logiciel dont la popularité a explosé durant la crise du Covid a la solution.

Ainsi, à la manière des Memoji d’Apple, disponibles sur Facetime, Zoom propose désormais des avatars, qui vous permettront de remplacer votre visage par divers animaux. Vache, chat, lapin, chien ou encore renard, plusieurs choix sont possibles et vous permettront de tester la patience de vos collègues.

L’option est d’ores et déjà disponible (il vous faudra installer la mise à jour Zoom 5.10) et se trouve dans le sous-menu "arrière-plan et effets."

Selon l’entreprise américaine, il s’agit d’un bon moyen de communiquer à distance avec de jeunes enfants, de divertir vos collègues, d’aider les pédiatres qui consultent en ligne ou de "créer des moments mémorables". Mais c’est surtout un bon moyen de savoir si le télétravail est toujours fait pour vous.