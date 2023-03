Pour déjà semer au potager : un mini-tunnel favorisant des températures douces

Plaçons un petit tunnel sur le potager. Il va favoriser le réchauffement du sol pour de premiers semis. Nombreuses sont les possibilités de réalisations. La plus simple consiste à créer des arceaux avec de simples tubes en plastique pour fils électriques. Sur ces arceaux, on étend une feuille de plastique translucide qui va faire office de serre. Du côté du vent dominant, le plastique est enterré dans une tranchée. À chaque bout du petit tunnel, le film est tendu et attaché à un piquet. Pour l’aération et les travaux, le plastique doit pouvoir être soulevé. Du côté où il est laissé libre, le film est donc simplement attaché aux arceaux avec des pinces à linge.