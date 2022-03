Pour découvrir les énormes travaux proposés sur le ring nord, rendez-vous… dans le virtuel !

Voilà plusieurs années que la Flandre réfléchit à comment réaménager cette partie nord du ring, comprise entre Grand-Bigard et Woluwe-Saint-Etienne. "Ce ring a 65 ans et il faut aujourd’hui l’améliorer", indique encore Marijn Struyf. "Il s’agit d’une des autoroutes les plus dangereuses d’Europe. On voudrait donc à la fois améliorer la sécurité, mais aussi la qualité de l’environnement et de l’air autour de ce ring. On voudrait aussi proposer une vraie alternative de mobilité pour en finir avec le temps de la voiture-reine".

Le budget prévu pour ces réaménagements est de 2,5 milliards d’euros. Diverses propositions sont sur la table. Pour n’en citer que quelques-unes, on parle de séparer le trafic de transit du trafic local avec des bandes différentes. On parle aussi de supprimer certaines sorties actuelles pour améliorer la sécurité. On parle encore de mieux connecter ce ring avec les autres moyens de transport, que ce soit les transports en commun ou le vélo.

Avant de lancer ces gros travaux de réfection, la Flandre en a d’ailleurs déjà lancé d’autres très importants pour que tout puisse être prêt à temps. Il s’agit de la réalisation de nombreuses nouvelles pistes cyclables (un budget total de 300 millions d’euros est prévu pour 115 km de nouvelles pistes) et de nouvelles lignes de transports en commun pour offrir une alternative à l’automobile (600 millions de budget prévu).