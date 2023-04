Pour Dany Laferrière, le "fric" est au centre du racisme : "Il fait régner l’ordre social"

Le point de départ de son traité, c’est une expérience vécue par Dany Laferrière : "Il y avait deux policiers, on me met sur le capo de la voiture et on me fouille longuement pour me laisser en plan. Je leur ai dit Pourquoi et l’un d’eux m’a répondu On cherche un nègre".

Pour Dany Laferrière, c’est l’argent qui est au centre du racisme : "Il faut humilier la personne pour qu’elle se sente inférieure. Puis vous êtes prêt à accepter tout ce qu’on vous propose, et on regarde tout ce qui nous dépasse comme une échelle impossible à grimper". C’est alors que l’exploitation devient aisée, l’homme noir accepte cette place au pied de l’échelle, ayant assimilé cette humiliation comme une vérité immuable. Et le fait qu’on soit en 2023 ne change rien : c’est un problème d’argent, de "fric". Finalement, les plis esclavagistes ne sont pas derrière nous, la société s’en sert encore aujourd’hui pour "faire régner l’ordre social".