Pour Dan Martin, le Giro va se jouer entre Remco Evenepoel, Primoz Roglic et… la météo

Mais selon l’Irlandais, une adversaire particulière pourrait bien glisser son grain de sable dans le duel : la météo. "C’est une donnée importante chaque année. Sur mon dernier Giro en 2021, on a eu beaucoup de pluie, beaucoup de froid, beaucoup de neige. Ça change complètement la course et le profil du coureur qui peut gagner. Ou alors, on peut avoir un Giro sec et chaud. Et dans ce cas-là, en mai, s’il fait chaud, il y a des allergies. En fait, quand on est coureur, c’est un peu comme ça qu’on se rend compte qu’on souffre d’allergies : en roulant un Giro dans la chaleur ! (rires) Moi ça m’est arrivé en 2010… Donc c’est un paramètre aussi qui peut changer la course."

Sous la pluie et dans le froid, Dan Martin ajouterait plusieurs autres coureurs dans la liste des prétendants : Geraint Thomas et Tao Geoghegan Hart (vainqueur du Giro 2020 à l’automne et qui vient de remporter le Tour des Alpes) chez INEOS ou encore Aleksandr Vlasov chez BORA, par exemple. "La météo, ça donne vraiment une course différente. Sous la pluie, il faut voir comment le corps gère le froid. Mais mentalement aussi ça change : si on se lève tous les matins et qu’on voit qu’il fait gris et froid et qu’on voit la pluie, ça devient dur. Et je pense que ni Roglic ni Remco n’aiment vraiment la pluie et le froid… Mais si ce n’est pas la météo qui décide alors je pense que Remco est le favori devant le Slovène. On a vu une grosse bagarre entre les deux en Catalogne."

Autre aspect à prendre en compte : la malchance. "Il faut être épargné par la maladie et par les chutes… Or on a vu que Roglic tombe assez souvent. Et au Giro, avec la pression, il faut gérer ça", ajoute Martin. "En tout cas on aura une grosse bagarre entre plusieurs favoris. C’est bien pour le vélo, bien pour le Giro et bien pour le mois de mai, pour les fans !"