Pour Damon Albarn de Blur : "Le yoga, c’est meilleur que l’héroïne"

Le groupe britannique Blur est de retour avec un nouvel album et une tournée de retrouvailles. Une chance de "voyager dans le temps" pour le leader du groupe Damon Albarn, même s’il admet que les années font des ravages.



"The Ballad of Darren", leur deuxième album en 20 ans, a surpris tout le monde, y compris les membres de Blur. "Je n’ai dit à personne que je l’écrivais", a déclaré Albarn à l’AFP lors d’une visite à Paris, affirmant que cela s’était produit lors d’une tournée avec son autre groupe, Gorillaz, aux États-Unis l’année dernière.

"Je suis revenu en janvier et j’ai dit : Viens au studio, j’ai quelque chose à te jouer". Il a alors présenté au groupe 20 chansons et leur a dit de choisir leurs préférées pour l’album, qui sortira ce 21 juillet. Il s’agit en général d’un ensemble de morceaux forts, mais surtout d’un style plus doux de Blur dans la lignée de "Tender" plus que de la pop guillerette de "Girls and Boys" ou du rock grunge de "Song 2".

"Je suis une personne profondément plus triste dans la cinquantaine", a expliqué le chanteur en riant. "Ça va – je me penche sur ma tristesse. Ce n’est pas si loin du bonheur. Je suis à l’aise avec la mélancolie." En effet, Albarn admet que son personnage effronté et joyeux dans les années 1990 n’a jamais été un choix naturel.

Pensif, le chanteur évoque son moi plus jeune alors qu’il envisage les énormes dates à venir à Wembley, le stade national d’Angleterre, où Blur n’a jamais joué à son apogée. "Cela m’aurait terrifié au-delà de toute compréhension. Des crises de panique, tout", a-t-il déclaré. "Le yoga m’a énormément aidé. Premièrement, c’était l’héroïne, et évidemment j’ai empêché que ça continue il y a 100 ans. Et maintenant le yoga, si je le fais à peu près tous les jours, je suis calme. Que ce ne soit pas enseigné dans toutes les écoles, c’est absurde."

Il se réjouit également de la vue surréaliste de tous les jeunes qui viennent aux concerts de Blur ces jours-ci. "C’est comme un voyage dans le temps. Le public est à nouveau jeune", a-t-il déclaré. "C’est bizarre, parfois tu oublies où tu es."