Pour Cyril Saugrain, Vingegaard a repris l’avantage psychologique : "Là où Pogacar parvenait à faire des différences sur des accélérations, il n’a pas été en mesure de le faire"

La 15e étape du Tour de France a offert une nouvelle grosse bagarre dans laquelle Wout van Aert a une nouvelle fois été l’un des artisans. Le Belge est passé à l’offensive et a longtemps couru pour la victoire, mais il a dû se contenter d’une deuxième place, derrière un Wout Poels intouchable dans la montée finale.

Cyril Saugrain est revenu sur cette 15e étape dans son débriefing quotidien et ne voyait aucune erreur dans la course de Wout van Aert : "On a eu une étape qui a été menée tambour battant. On a eu une décision qui s’est faite à la pédale. Mais Wout avait besoin de jouer un peu stratégique, ce qu’il a fait sur le sommet du Col des Aravis. Et Wout Poels, son expérience, sa vigilance, lui ont permis d’être là. C’est le dernier à rentrer d’ailleurs dans la roue de Wout van Aert. Il savait que c’était l’homme à suivre et le coup qu’il fallait faire. Et qu’après, à la pédale, il serait capable de s’imposer dans la dernière ascension, ce qu’il a admirablement fait".

La 15e étape a malheureusement été marquée par une nouvelle chute dans le peloton, provoquée par un spectateur. Une situation qui devient intenable pour Cyril Saugrain : "Ça aurait pu être plus grave sur le coup, mais ce qui est impressionnant, c’est cette bêtise de ce spectateur qui fait n’importe quoi. Et la sanction, elle est très limitée. On voit bien qu’il y a quelqu’un qui met un coup avec son bras. C’est juste triste de voir qu’il y a des gens aussi bêtes qui peuvent aller faire ça. J’espère qu’on arrivera à retrouver cette personne et qu’elle soit punie".

L’enseignement de ce week-end, c’est que Tadej Pogacar ne parvient plus à reprendre du temps à Jonas Vingegaard, et pour notre consultant, le Danois a sans doute repris l’avantage : "Je pense que Vingegaard a marqué des points sur ce week-end. Là où Pogacar était en mesure de faire des différences sur des accélérations de 500m, voire 1 kilomètre, aujourd’hui, il n’a pas été en mesure de le faire. Avantage psychologique Vingegaard. Aujourd’hui, j’ai eu la sensation que Vingegaard était encore un peu plus qu’hier dans le contrôle, dans la gestion. On imagine qu’il sera au rendez-vous. Mais tous seront au rendez-vous de ce chrono. Mais l’avantage psychologique est important et l’avantage stratégique de partir derrière Pogacar le sera aussi".