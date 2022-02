Pour Cyril Evrard, l’étoile montante de la planche à voile belge, 2022 sera une année-charnière importante

On l’a compris, Cyril Evrard a toujours été très précoce, et il mérite bien d’être considéré comme l’étoile montante de la planche à voile belge. Lui qui est, en plus, le seul Wallon parmi les meilleurs compétiteurs du pays.

Il performe donc depuis longtemps en slalom et en vitesse, mais il va désormais accentuer son activité en "IQ Foil", qui ne propose des compétitions internationales que depuis deux ans. Avec en point de mire, bien sûr, une participation aux Jeux olympiques.

"Aux JO, c’est la seule discipline qui représentera la planche à voile, sous forme de régates, comme pour les dériveurs et catamarans" précise-t-il, "Et la Belgique, si elle se qualifie, via des compétitions internationales, ne pourra y envoyer qu’un représentant".

Cette nouvelle jauge olympique est très spectaculaire. Et Cyril apprécie particulièrement : "Le foil, c’est la même technologie que sur les trimarans et monocoques des grandes transatlantiques, ou encore en Coupe de l’America, que tout le monde connaît. Ca permet de littéralement de voler, jusqu’à 1 mètre au-dessus de l’eau, et d’aller vraiment très vite. Mon record est de l’équivalent de 81 km/h, et le record mondial est de 98 km/h".