Pour Contador, la victoire à la Vuelta va désormais se jouer entre Evenepoel et Roglic : "C’est du 50/50"

L’étape de samedi a-t-elle rebattu les cartes sur la Vuelta ? Nombreux sont les observateurs qui le pensent. Pour la toute première fois, Remco Evenepoel a en effet montré des signes de faiblesse, ne parvenant pas à rester dans la roue de Primoz Roglic dans la dernière ascension. Et si le débours final (+52 secondes) n’est pas dramatique, le Slovène a sans doute asséné un petit coup au moral du Belge.

D’autant plus que, selon Alberto Contador, observateur averti de ce Tour d’Espagne, la victoire finale devrait désormais se jouer entre les deux hommes, Enric Mas ayant craqué dans les derniers hectomètres. : "Après l’étape de samedi, on peut dire que ça se jouera entre Roglic et Evenepoel. Evenepoel ne se sentait pas mal et Roglic pourrait ne pas se sentir bien dans le futur. Pour moi, c’est du 50/50. Je pense qu’on saura ce dimanche qui peut remporter la Vuelta."

Ce dimanche où les coureurs aborderont la terrible Sierra Nevada (19,3km à 7,9%), juge de paix de cette 15e étape dantesque : "Les premiers kilomètres sont terribles et particulièrement pentus. Ce sera là qu’on pourra soit gagner, soit perdre la Vuelta" analyse Contador au micro de Sporza.

Alors que doit faire Roglic, selon Contador, pour renverser la vapeur et mettre à mal Evenepoel ? "Il doit durcir la course. Il doit lâcher les chevaux dès le début de l’ascension, faire le tempo très tôt. De nombreux coureurs risquent de se jouer la victoire d’étape. Il doit le tenter aussi. En fait, toute personne qui aura les jambes devra attaquer dès le début du col."

Evenepoel va-t-il parvenir à tenir le choc ? On l’espère. La réponse dès cet après-midi.