Pour comprendre l'évolution humaine, suivre la piste des sinus

Des paléoanthropologues ont réalisé la première étude d'envergure sur les sinus de la plupart des espèces humaines et grands primates pour aider à comprendre l'évolution humaine, selon une étude.

Les sinus frontaux "participent à l'équilibre physiologique de la face, en lien avec la respiration", explique Antoine Balzeau, paléoanthropologue au Muséum national d'histoire naturelle. Mais l'origine et l'évolution de ces cavités situées au-dessus des cloisons nasales, tout près du cerveau, reste largement un mystère.

L'étude publiée dans Science Advances est la première à recenser la position, la forme et la taille des sinus de "plus d'une soixantaine de spécimens et pas loin d'une vingtaine d'espèces", souligne M. Balzeau, son auteur principal.