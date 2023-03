Pour Claire Keim, la télé aurait nui à sa carrière dans le cinéma

Lors d’une interview, Claire Keim a expliqué que d’après elle, c’était sa trop grande présence à la télévision qui avait freiné sa carrière dans le cinéma, car cela l’aurait rendue "moins désirable" pour les réalisateurs.

Au casting de plusieurs séries populaires telles que "Zodiaque", "Renaissances" ou "Infidèle", Claire Keim apparaît relativement peu sur le grand écran. Bien qu’on ait pu la voir dans une quinzaine de longs métrages, tels que "Respire", "Arrête ton cinéma" ou "En territoire indien", cela reste peu comparé à d’autres comédiens français.

Pourtant, l’actrice ne comptait pas au départ se cantonner à la télévision. Récemment, elle a même confié au magazine Figaro qu’elle aurait aimé jouer dans davantage de films, mais qu’a pu constater au cours de sa carrière que les réalisateurs de cinéma étaient souvent peu enclins à lui confier des rôles. Une réticence qui d’après elle s’explique par le nombre important de séries auxquelles elle a pris part.

"Quand vous êtes dans "Zodiaque", avec 12 millions de personnes qui vous regardent toutes les semaines, c’est normal qu’un réalisateur de cinéma se dise qu’il ne va pas me prendre dans un film ! Pour un film, on a besoin de quelque chose de singulier, de rare… À la télé, on est omniprésent et ça ne suscite pas le désir d’un réalisateur qui veut aller dans un truc plus personnel au cinéma" a-t-elle en effet déclaré au micro du Figaro.