Pour Chris Evans, il y a pire encore que le ghosting

Chris Evans a beau être "l’homme le plus sexy de 2022", ça ne l'a pas empêché de se faire briser le cœur dans le passé. Le magazine People l’a reçu avec Ana De Armas à l’occasion de la sortie de leur film Ghosted. Il a évoqué ses relations et a révélé avoir connu pire que le ghosting.

"Je pense que je préfère qu’on me ghoste parce qu’au moins je peux inventer n’importe quelle histoire pour justifier ça", explique-t-il. Le pire pour lui est de voir la personne qu’il aime se lasser : "J’ai connu la lente diminution des réponses aux messages, c’est à ce moment-là que vous réalisez qu’on vous met de côté". Le seul moyen qu’il a trouvé pour se défaire de la personne est de s’inventer une histoire mais il a eu beaucoup de mal.

Mais tout ça fait partie du passé. Depuis 2021, Chris Evans file le parfait amour avec Alba Baptista, une actrice portugaise connue pour son rôle dans la série Warrior Nun. D’après des sources proches de l’acteur, tout se passerait à merveille et sa famille adorerait la jeune femme.

En novembre, l’interprète de Captain America a listé les qualités qui l’attiraient le plus. On suppose qu’ils les retrouvent chez elle, avec en premier, la confiance en soi : "Ce n’est pas vraiment le côté extérieur qui compte mais plutôt l’estime de soi. Le fait de se connaître, de s’aimer et de se sentir bien comme on est". Il se considère comme quelqu’un de très romantique : "Je n’aime pas me disputer, lever ma voix ou n’importe quelle forme de manipulation. Je trouve que les déclarations d’amour sont formidables. En bref, j’aime l’amour. J’aime être sentimental, je pleure facilement que ce soit devant une bonne chanson ou un beau coucher de soleil. Oui, mes émotions sont toujours en ébullition".