Camille n’avait pas de préférence pour un coach en particulier, elle a donc décidé de se fier à son instinct pour faire son choix. Mais avant cela, sachant qu’elle pratique le hip-hop, les coachs ont voulu s’amuser en lui proposant de se défier lors d’un battle de danse. Alice on The Roof a relevé le défi et a montré ses meilleurs pas de danse, mélangeant la tektonik et le hip-hop des années 90.

Black M n’a pas été en reste et a répondu avec un moonwalk et une petite démonstration de break dance. Les deux coachs ont fait le show et ont fait rire le public et les autres coachs.