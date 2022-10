Pour chaque enfant, ALDI et Gaston le Chicon se donnent à fond

ALDI tient à apporter son soutien à plusieurs bonnes causes. Depuis plusieurs années, ALDI aide les personnes dans le besoin à travers les banques alimentaires et des actions de solidarité dans ses magasins. Un repas nutritif ne peut en aucun cas constituer un luxe pour un enfant. Une vision qu'ALDI retrouve à travers l’action de Viva for Life.

Avec 440 magasins à travers le pays, ALDI est proche de chaque résident belge. Ceci avec une mission très claire : proposer des aliments abordables et accessibles à tous de manière simple, fiable et responsable. Pour cela, ALDI s'engage à offrir des produits de haute qualité à bas prix en mettant l'accent sur ses marques propres de qualité et ses produits frais.

Tout comme l’année passée, notre Gaston le Chicon tient à être le guide de millions de Belges en cette période de fin d'année. Il a inscrit ‘Viva for Life’ en grandes lettres dans son agenda et il est impatient de donner le meilleur de lui-même. À très vite !

Wim Voe, CEO ALDI Belgique

