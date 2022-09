Pour cette rentrée 2022-2023, le recteur de l'UMons a présenté le nouveau site "Rosa Parks"

Installé dans les anciens locaux de la Fortis Banque, avenue Frère Orban à Mons, le nouveau site de sept étages de l'UMons, baptisé "Rosa Parks", était le lieu de rendez-vous ce jeudi matin de la conférence de presse de cette rentrée 2022-2023.

Ce bâtiment de 13.000 m² abrite désormais l'accueil de l'Université de Mons. Le rez-de-chaussée accueille également un amphithéâtre de 200 places et, à chaque étage, des bureaux et des salles de cours. Tout en haut, l'Université bénéficie même d'une terrasse avec une vue sur toute la ville.

"Nous devons nous développer dans des bâtiments existants", explique Philippe Dubois, le recteur, "parce que nous n'avons pas le temps d'attendre la construction de nouveaux bâtiments, c'est pourquoi nous nous sommes installés dans cette ancienne banque qui a été complètement réhabilitée et qui nous permet d'accueillir ici l'école de Droit, l'école des Sciences-Humaines et Sociales, la formation continue, donc un peu plus de mille étudiants".

Le nombre d'étudiants inscrits a doublé en dix ans

La politique d'expansion de l'UMons part du constat que dans le domaine des études également quand l'offre s'étend, la demande suit. "On s'aperçoit qu'il y a un lien évident entre la proximité de l'offre d'enseignement et les études", explique Philippe Mettens, Administrateur Général de l'Université, "il y a des régions, dans le Hainaut-Occidental ou du côté de Charleroi où il y a une sous-diplomation qui est directement corrélée à l'absence d'offre universitaire et donc en investissant on dit aux jeunes de la Région croyez en votre avenir".

L'UMons a consenti un investissement de 9.000.000 d'euros pour cette rénovation de l'ancienne Fortis et l'université ne compte pas s'arrêter là : d'autres investissements sont prévus.