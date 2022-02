Pour Boris Johnson : "La Russie préparait ce qui pourrait être la plus grande guerre en Europe depuis 1945"

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a affirmé dimanche dans une interview diffusée par la BBC que la Russie préparait "ce qui pourrait être la plus grande guerre en Europe depuis 1945". "Tous les signes montrent que le projet a en quelque sorte déjà commencé." D'après "les renseignements que nous voyons", une invasion russe se ferait non seulement par l'est, mais également par le nord, en provenance du Bélarus pour "encercler Kiev", la capitale ukrainienne, "comme Joe Biden l'a expliqué à nombre d'entre nous".

Lors de la conférence sur la sécurité à Munich samedi, le Premier ministre britannique a appelé les Occidentaux à l'unité et souligné le "choc" pour le monde que représenterait une invasion.