Pour booster son tourisme, Singapour compte passer par les tournages de films et de séries.

Les séries et les films peuvent s'avérer de véritables atouts pour booster le tourisme d'une ville ou d'un pays, "Emily in Paris" ou "Game of Thrones" par exemple. Un soft power bien compris par Singapour, qui propose désormais d'aider financièrement les studios qui feront du pays une destination à ne pas manquer.

7,5 millions de dollars. C'est le montant qu'allouera le fonds lancé par l'Office du tourisme de Singapour et IMDA (Infocomm Media Development Authority) à des entreprises médiatiques ou des studios de divertissement pour promouvoir le pays. Le but : donner envie de voyager à Singapour grâce à des séries et des films. Les productions devront non seulement mettre en lumière la Cité-Etat mais également offrir la possibilité aux entreprises locales de participer à la création et de toucher un public international.