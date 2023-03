Pour bien préparer un entretien d’embauche, entraînez-vous à parler de vous.

Son témoignage a suscité de nombreuses réactions sur le réseau social. Certains internautes ont jugé, comme elle, que cette question était intrusive dans le cadre d’un entretien d’embauche tandis que d’autres l’ont trouvé plus pertinente. "Parfois, j'aimerais avoir l'occasion de détailler les obstacles que j'ai rencontrés dans la vie plutôt que d'essayer de donner du sens à mon CV. En ce qui me concerne, je pense que j'utiliserais ce temps pour expliquer pourquoi ma trajectoire professionnelle est telle qu'elle l'est", a déclaré une internaute.

S’il est impossible de prédire exactement les questions que posera un recruteur, ces derniers interrogent de plus en plus les candidats à un poste sur leur savoir-être et leurs compétences comportementales. Créativité, esprit d’équipe, persévérance, curiosité… Ces qualités relationnelles et communicationnelles font partie de ce que l’on appelle communément les "soft skills". Elles permettraient aux employeurs de déterminer si un salarié potentiel pourra affronter les situations auxquelles il sera confronté en entreprise.