Pour bien cultiver les glycines, trois conseils découverts au Wisterium

La Belgique abrite au château de Beerlegem, au sud de Gand, le Wisterium, une collection exceptionnelle de glycines. Elles y sont cultivées avec le meilleur savoir-faire.

Marc Libert est un passionné de plantes et collaborateur du Jardin botanique de Gand. Tombé sous le charme des glycines il y a plus de 25 ans, il a progressivement rassemblé une collection de variétés que son jardin ne pouvait finalement plus contenir.

Il a heureusement pu rencontrer le Comte et la Comtesse d’Ursel qui ont accepté avec enthousiasme d’accueillir les glycines dans leur propriété. Le nom donné au jardin : le Wisterium.