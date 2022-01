Pour beaucoup de secteurs d’activité, c’est enfin la reprise !

Laura et Noam sortent de deux mois sans revenus. Les deux jeunes entrepreneurs ont investi dans une plaine de jeux pour enfants, avec un espace de restauration un peu avant le début de la crise sanitaire.

Deux mois, c’était les mois les plus difficiles, les mois des vacances d’hiver avec Noël dedans.

Noam Dubart, gérant de Planet Kids à Zaventem : "Deux mois, c’était les mois les plus difficiles, les mois des vacances d’hiver avec Noël dedans. Les parents cherchaient des activités à faire avec leurs enfants et on était fermé. On avait un nombre incalculable de demandes et de coups de téléphone"

Aujourd’hui, tout est prêt, les mesures sanitaires sont en place, les lieux légèrement réaménagés : "On avait des salles avec des anniversaires en même temps. Maintenant, c’est un anniversaire par salle. On a mis deux tables séparées. Ils seront seuls dans leur pièce."

Pas de problème de mains d’œuvre: pour la reprise, toute l’équipe est au grand complet. Les étudiants sont toujours disponibles: tous très attachés à la bonne ambiance au sein de l’équipe de Kids Planet, ils seront à leur poste pour les mois à venir. Aujourd’hui Laura et Noam vont de l’avant, Laura Cneuvels, gérante Planet Kids : "Ce qui s’est passé, c’est derrière nous. Maintenant on va de l’avant, on veut que cela avance".

Au Bowling de Namur, ça roule. Tout est fin prêt également: tout est testé et nettoyé. C’est réouverture avec le CST et le masque. Et fermeture à minuit. Les réservations vont bon train.

Cette reprise est la bonne, on espère qu'il n'y ara plus de Game Over. Tout le monde croise les doigts.