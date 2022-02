Pour Barbara Trachte, les entreprises bruxelloises se doivent d’être "un exemple social et environnemental"

Face à la crise climatique et aux changements dans le monde du travail dus à la crise du coronavirus, Bruxelles devra se réinventer et préparer son futur. L’accord du gouvernement fixait d’ailleurs la condition d’avoir une aide économique en région bruxelloise uniquement si elles sont exemplaires socialement et écologiquement durables, comme le détaille la secrétaire d’État : "À l’horizon 2030, toutes les aides économiques incitatives régionales ne seront plus accessibles qu’à des entreprises qui sont exemplaires sur le plan social et environnemental. Nous pensons que c’est bon pour l’environnement, pour les conditions de travail et que c’est aussi plus résiliant quand une crise se présente, comme celle que nous avons connue avec le covid. Et nous pensons que c’est une source d’opportunités pour les entreprises".

Et d’ajouter : "Tout le monde le dit, y compris la Commission européenne, ceux qui vont bouger en premier dans l’exemplarité environnementale seront ceux qui vont gagner deux fois : ceux qui vont être les premiers sur des nouveaux marchés et ceux qui seront ensuite recopiés, qui deviendront des exemples".