Pour Arteta, il est "impossible" pour Arsenal de "penser au titre ce soir"

Affecté par la défaite 3-0 et la prestation décevante de son équipe contre Brighton, l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta a reconnu dimanche qu’il n’était "pas possible" de penser au titre compte tenu de l’écart creusé par Manchester City.

"Mathématiquement, c’est encore possible et c’est le football, mais aujourd’hui c’est impossible de penser au titre", a réagi l’entraîneur basque au micro de Sky Sports après le match.

Au sortir de la 36e journée, Arsenal, dont le dernier titre de champion d’Angleterre remonte à 2004, compte quatre points de retard sur City, qui compte un match de plus à jouer et possède une différence de buts nettement favorable (+61 contre +41 pour les Gunners).

"Il y a une semaine (après une victoire à Newcastle, NDLR), j’étais ici et je me sentais fier, mais aujourd’hui nous devons présenter des excuses car la prestation qu’on a livrée en seconde période n’est pas acceptable", a jugé sévèrement le coach.

Maladroite pendant une heure de jeu, il a le sentiment que son équipe a même capitulé après l’ouverture du score de Brighton à la 51e minute, encaissant deux buts en toute fin de match.

Dans un match assez haché, avec 30 coups-francs sifflés, "cela a été très dur de mettre en place de longues séquences de jeu", a déploré Arteta.

Brighton, a-t-il souligné, a "perdu beaucoup de ballons dans sa propre moitié de terrain et on aurait pu vraiment capitaliser dessus en première période, à six occasions, je crois, mais on ne l’a pas fait".

"Et après, on a pris ce but sur une action où ils ont joué de façon très direct dans notre dos et après le but, notre équipe n’a eu aucune réaction […] aucune réponse", a-t-il encore complété.

Sans tout à fait jeter l’éponge pour cette année, l’ancien milieu de terrain et capitaine des Gunners a souligné que son équipe devait encore progresser si elle voulait un jour aller au bout.

"Il faut déjà faire énormément de choses bien, des choses incroyables pour être deuxième dans ce championnat, comme on l’a fait pendant dix mois, mais si l’équipe est aussi capable de montrer le visage qu’elle a montré aujourd’hui, c’est certain qu’il reste des choses à régler", a-t-il reconnu.